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يستقدم مادّة من الخارج لتُستخدم في التعاطي.. وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود!

15
DECEMBER
2021
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الاستعلامية المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية مروّج ينشط في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، ويُدعى:

ق. ح. (من مواليد عام ١٩٧٨، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدرات.
بعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في ساحل علما، على متن سيارة رباعية الدّفع، نوع “لاند روفر”.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط عبوة بداخلها مادة ال “G”، ومظروف يحتوي على حبوب، هاتفين خلویَین ومبلغ مالي.

بتفتيش مكان إقامته، في ساحل علما، عُثر على ما يلي:

/۳/ مظاريف بداخلها مادة “كريستال مث”، زِنتها حوالى /٢،٥/ غ.
مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف زِنته حوالى /3/ غ.
/ 4 / مظاريف حبوب lactol.
مظروف بداخله حبوب cipralax .
/3/ دفاتر “ورق لف سجائر”، وقطعة بلاستيكية تُستخدم في تعاطي المخدّرات، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة قيامه بتجارة وترويج مادة الـ “G” -مادّة سائلة للتنظيف- على عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وأنه يقوم بإدخالها الى لبنان من إسبانيا، ويقوم باستئجار غرف في عدّة فنادق لتسهيل عمليات الترويج. كما اعترف بتعاطي المخدّرات نوع “کريستال مث”.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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