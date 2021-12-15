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نقباء المهن الحرة يدعون الى حالة طوارئ وطنية

15
DECEMBER
2021
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بدعوة من نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف اجتمع نقباء المهن الحرة في مقر نقابة الاطباء، وبحثوا في الأوضاع الراهنة في لبنان، معربين عن قلقهم البالغ للتدهور الشامل الذي تجاوز الخط الأحمر، وبات يهدّد الوطن في مرتكزات وجوده، وتداولوا في أوضاع نقاباتهم وما تعانيه من صعوبات وتحديات. وحضر الاجتماع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، نقيبا المهندسين في بيروت عارف ياسين وفي طرابلس بهاء حرب، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس ناظم حفار، نقيب الصيادلة جو سلوم، نقيبة الممرضات والممرضين ريما ساسين، نقيب المعالجين الفيزيائيين ايلي قويق، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، نقيب الطوبوغرافيين المجازين سركيس فدعوس. وأصدر المجتمعون البيان آلاتي:  

“1- يطالب المجتمعون بضرورة اعلان حالة طوارئ وطنية تواكب عملا حثيثا من أجل الشروع في حل سياسي للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة ووضع خطة انقاذية واضحة وفاعلة قبل السقوط في الانهيار التام، خصوصاً مع ما نشهده من لا مبالاة وفي ظل غياب المعالجات الجدية للملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية من قبل السلطات المعنية.  

2- يدين المجتمعون لامبالاة مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف بالانذار الذي وجهته إليهم نقابات المهن الحرة عبر الكاتب العدل في شأن تحرير ودائعها واموال الصناديق التابعة لها من أجل أن تستمر في تأمين نفقاتها التشغيلية والخدمات الاجتماعية والصحية لمنتسبيها، خصوصاً ان هذه الودائع هي ملك لهم ولا يجوز احتجازها لأي سبب على نحو يخالف القانون. ولا يمكن للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وجمعية المصارف أن تحجب حقها في سحب الأموال العائدة لها والمخصصة لرواتب العاملين فيها واستشفاء المنتسبين إليها ومعاشاتهم التقاعدية، وهم يعدون بعشرات الألوف الذين يعيلون شريحة واسعة من المجتمع.  

3- يدعو المجتمعون مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى اتخاذ التدابير العاجلة التي تسهل على نقابات المهن الحرة سحب ودائعها بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية لتلبية متطلباتها في أسرع وقت ممكن تحت طائلة مقاضاتها أمام المراجع المختصة، والقيام بتحركات احتجاجية واسعة ضد السياسة المتبعة معها من قبل السلطات المصرفية.  

4- قرر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة تتولى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بتحقيق مطالبها، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لتقرير الخطوات اللاحقة في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات.  

5-  يُعلن المجتمعون أن موقف نقابات المهن الحرة من موضوع ودائعها واموالها المحتجزة في المصارف يعود إلى تمسكها بحقها القانوني وحرصها على استمرار توفير الخدمات لمنتسبيها في وقت يشهد فيه لبنان هجرة كثيفة لهم تهدد بافراغه من كفاءاته العليا وطاقاته المقتدرة في كلّ ميادين الاختصاص. وتحذّر النقابات من المخاطر الكبرى التي ترتبها هذه الهجرة على مستقبل لبنان. وهي تدعم أي تحرك يقوم به سائر المودعين لتحقيق الاهداف ذاتها.  

6- يدعو المجتمعون المواطنين إلى اتخاذ اجراءات الوقاية والحماية الصحية في مواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، تداركا للوقوع في ما وقعت فيه البلاد العام الفائت وأدّى إلى الأقفال التام مع ما نتج عن ذلك من كوارث انسانية وتداعيات اقتصادية بالغة الكلفة.  

7- يهنئ اتحاد نقابات المهن الحرة النقباء الجدد الذين انضموا إلى أسرتها على أثر الانتخابات الأخيرة التي حصلت في نقاباتهم وهم: ناضر كسبار نقيب محامي بيروت، ماري تراز القوال فنيانوس نقيبة محامي طرابلس، ناظم حفّار نقيب أطباء الأسنان في الشمال، جو سلوم نقيب الصيادلة، جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة ونقيب الطوبوغرافين المجازين سركيس فدعوس، ويتمنى لهم التوفيق على رأس نقاباتهم وحسن التعاون مع سائر النقابات للدفاع عن المنتسبين اليها، والاسهام من خلالها في خدمة لبنان، والعمل مع المخلصين في كلّ القطاعات والمواقع لانتشاله من محنته التي طالت”. 

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