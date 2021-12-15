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قطاع الشباب بالتيار الوطني: ما يحصل في كلية العلوم - الفرع الثاني يضرب كل القيم والمبادئ التي على أساسها قامت الجامعة اللبنانية

15
DECEMBER
2021
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صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر - مكتب الجامعات اللبنانية، البيان التالي:

لطالما إعتبر طلاب التيّار الوطنيّ الحرّ أن حرم الجامعة اللبنانية هو للعلم والثقافة وليس حلبة للقتال وللنزاعات والإعتداء الجسدي، وطالما دعينا الى محاسبة كل مخالف للقانون ولو كان من ضمن صفوفنا، إلا أن ما يحصل في كلية العلوم - الفرع الثاني فهو يضرب كل القيم والمبادئ التي على أساسها قامت الجامعة اللبنانية، ويفتح باب الصراع على مصراعيه، فلا طلاب القوات يعتبرون الكلية للعلم، ولا مدير الكلية يأخذ قرارات حاسمة بحق المخالفين وهذا يطرح علامات إستفهام، فهل المطلوب أن يأخذ المُعتدى عليه حقه من المُعتدي؟ هل يريدون فرض شريعة الغاب على الكليّة؟

نعم هذا ما يحصل في كلية العلوم التي غاب مديرها عن اتخاذ اجراءات بحق مجموعة من طلاب القوات معظمها من خارج الكلية قامت بالإعتداء منذ ١٠ ايام على رئيس الهيئة الطالبية وطلاب من الكلية، مما دفعهم وبعد اشكال بسيط صباح اليوم، اجتمع من بعده طلاب القوات مع مدير الكلية في مكتبه ثم عمدوا الى ادخال مجموعة قواتية كبيرة من خارج الكلية قامت بالإعتداء على اعضاء من الهيئة الطالبية ومن طلاب التيار الذين كانوا متواجدين في حرم الجامعة.

ان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر وإذ يحمّل مدير كلية العلوم الفرع الثاني المسؤولية الكاملة لإشكال اليوم بسبب مماطلته في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين منذ ١٠ ايام على زملاء لهم، يدعو ادارة الجامعة اللبنانية لأخذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص كي تعود الجامعات ساحات للعلم والتلاقي والحوار وليس للإشكالات.

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