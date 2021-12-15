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عاملو المستشفيات الحكومية: لتنفيذ الأضراب الشامل اعتبارا من مطلع العام الجديد

15
DECEMBER
2021
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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية الإضراب الشامل اعتبارا من مطلع العام الجديد، مشيرة في بيان إلى أنه على أثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعد التواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن تضامنه الكلي مع تحركهم النضالي الذي ينضوي تحت سقف وأهداف الاتحاد العمالي العام.

ولفتت الهيئة إلأى أنها شهدت وما زالت المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية، وأصبح العمال عاجزين تماما عن الوصول إلى مراكز عملهم وتقديم الخدمة لأهلهم، ورواتبهم أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة قد تناست أنهم كانوا يعملون حتى على حساب أنفسهم وعوائلهم خدمة للوطن.

ودعت الهيئة جميع العاملين في المستشفيات الحكومية إلى بدء تنفيذ إضراب شامل، وذلك ابتداء من تاريخ 1 كانون الثاني 2022 وحتى إشعار آخر، ليتم وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة لهذا الجيش الأبيض، وأولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هو بجعل جزء من رواتبنا مدفوع بالدولار الأميركي.

كما طالبت الهيئة من كافة المؤسسات المعنية بنقل المرضى من وإلى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما عدم نقل أي مريض باتجاه أي مستشفى حكومي ابتداء من الساعة صفر من التاريخ المحدد للإضراب وحتى إشعار آخر تلافيا لإضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة.

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