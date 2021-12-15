الرئيس عون استقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط السيد ساروج كومار جاه، الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني.

وشكر السيد كومار جاه الرئيس عون على الدعم الذي قدمه للبدء بهذا المشروع الذي تستفيد منه عائلات عدة مفترض ان تتلقى هذه المساعدات ابتداء من شهر اذار المقبل. كما تطرق البحث الى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في انجاز هذا الامر.

واكد السيد كومار جاه ان البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والاساسية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة.

وشكر الرئيس عون المدير الإقليمي للبنك الدولي على الجهود التي يبذلها في سبيل مساعدة لبنان، مؤكدا ان الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي.