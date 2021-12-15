في هذه المنطقة... اطفاء المولدات اعتبارا من الجمعة

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أعلن تجمع اصحاب المولدات في منطقة تعمير عين الحلوة و ضواحيها، في بيان، اطفاء المولدات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بسبب "الخسائر الفادحة التي يتكبدونها جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل انهيار العملة الوطنية".

ووجه التجمع كتابا الى كل من محافظ لبنان الجنوبي القاضي منصور ضو، وزارتي الطاقة والاقتصاد واتحاد البلديات، جاء فيه:"بعد ان وصلت الامور بنا الى ما لا يحمد عقباه، وتكبدنا خسائر بسبب انهيار العملة الوطنية مقارنة بالسوق السوداء للدولار، حيث اننا نشتري صفيحة المازوت واعمال الصيانة وقطع الغيار والزيوت بالدولار، ما ادى بنا الى حال من الافلاس مما يترتب على ذلك اطفاء مولداتنا.

وبكل تجرد قررنا وضعكم جميعا بما وصلت اليه امورنا، وبناء عليه اتخذنا قرارا باطفاء مولداتنا صباح يوم الجمعة 2021 /12/ 17 حتى نصل الى الحل المناسب.

والى زبائننا الكرام نعتذر منكم سلفا آملين تقدير موقفنا".