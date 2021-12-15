عاجل - من تلاعب بالدولار قرّر خفضه اليوم!

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء, تراجعاً "ملحوظًا" حيث تراوح ما بين 26650 و26700 بعد ان وصل مساء امس إلى حدود ال 29000 ليرة لبنانية، وذلك لتبيان انّ التراجع بسبب التعميم الصادر عن مصرف لبنان مساء امس!



وكان قد أعلن مصرف لبنان في بيان، انه "بدعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل العائلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى اثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير التالية:



- سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة" الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.

- سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".