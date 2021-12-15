living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار غزيرة وبرق ورعد.. على أيّ ارتفاع ستتساقط الثلوج؟

15
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة، يستمر هطول الأمطار وتكون غزيرة أحياناً مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلاً لتلامس 1600 متر صباح الجمعة.


وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجويّ المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتّى نهاية الأسبوع.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و21 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وأمطار غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحياناً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلاً لتلامس 1700 متر ليل الأربعاء/صباح الخميس.

الخميس: غائم مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة، يستمر هطول الأمطار وتكون غزيرة أحياناً مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلاً لتلامس 1600 متر صباح الجمعة.

الجمعة: غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و في الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 65 كلم/س بخاصة في الشمال يرتفع معها موج البحر، ويحذّر من تطاير لوحات الإعلان على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتلامس 1600 ليلاً.

السبت: غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس 1500 متر ليلاً.

- الحرارة على الساحل من 13 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 15 درجة، في الداخل من 7 إلى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س، تشتدّ لتقارب 55 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحياناً.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و95%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجويّ: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6:36.

- ساعة غروب الشمس: 16:31.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout