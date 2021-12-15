living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - حادثة الزلقا "بروفا".. الجوع كافر والأجهزة الأمنية بخطر!

15
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لارا الهاشم - 

مشهد السرقات المتنقّل في الداخل وعلى الحدود اللبنانية-السورية ليس أمراً غريباً على شعبٍ بات أكثر من نصفه فقيراً. فعملية السطو على فرعٍ لبنك بيبلوس في الزلقا ومن بعده على محلِّ للهواتف الخليوية في المكلّس في وضح النهار، ظاهرةٌ مرجّحةٌ إلى التفاقم. والسبب أن الدولة الغائبة عن تنظيم شؤون مواطنيها ستكون بطبيعة الحال عاجزة عن حماية أمنهم.

لكن الحادثة التي بدأت في الزلقا ليست سوى "بروفا"، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية يوماً بعد يوم وانهيار قيمة الأجور ومعها المستوى المعيشي لكلّ اللبنانيين بشكل نسبيٍّ. أمّا اللافت فهو أن عصابات السرقة التي خلّفها الفقر باتت أيضاً عابرة للحدود.

فصحيح أن من يدير شبكات سرقة وتهريب السيارات عبر الحدود اللبنانية-السورية بقاعاً مثلاً، هي رؤوس لبنانية كبرى تتسلّم السيارات عند بلدتي زيتا والحويك السوريّتين الحدوديّتين وبحماية من  ضبّاطٍ في الجيش السوري. لكن المُنَفّذين في الداخل هم عناصر "عاديين" غير محميّين، يتولّون سرقة السيارات ونقلَها إلى المعابر الشرعية وغير الشرعية مقابل بدلٍ مادي.

قد يقول البعض أن هذه الظاهرة ليست بجديدة، بدليل ضبط مخابرات الجيش بالتنسيق مع الأفواج الحدودية المنتشرة في قطاع الهرمل شهرياً عشرات السيارات المسروقة. لكن اللافت هو ما تبيّن في الآونة الأخيرة عن انخراطٍ لعناصر من أجهزة أمنية مختلفة في عمليات التهريب. وفي المعلومات أن الجيش أوقف عسكريَّين عند أحد الحواجز الحدودية بقاعاً أثناء محاولتهما تهريب سيارة كما تم ضبط عسكري يسهّل مرور سيارة مسروقة عند أحد الحواجز الأمنية في منطقة حدودية. وفي هذا السياق تلفت مصادر عسكرية عبرtayyar.org  إلى أن بعض العسكريين وُفّق بمصادر رزق إضافية شرعيّة تمكّنه من تحسين مدخوله، فيما جزءٌ آخر لجأ إلى الأعمال غير الشرعية مع انهيار قيمة الرواتب التي لم تعُد تكفي "للأكل والشرب" مع ما ترتّبه الأزمات من أعباء إضافية على كاهل المؤسسات العسكرية.

لكن أخطر ما في الموضوع هي الغيبوبة التي تمرّ بها الحكومة، غير آبهة بانهيار المؤسسات العسكرية التي لم يبقَ سواها صامداً في "شبه الدولة". ففي وقت يُفترض بالعناصر الأمنية مكافحة السرقات والاتجار بالممنوعات والتهريب، انخرط بعض عناصرها في العمليات غير الشرعية نتيجة الإغراءات المادية التي يقابلها فقرٌ وتدنّي مستوى الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي ل 24 دولار في ظل الغلاء الفاحش. أما الحكومة التي توقّع منها اللبنانيون "الانقاذ" بعد طول انتظار، ها هي تُشرذم البلاد أكثر فأكثر تاركةً الساحة مفتوحة أمام مافيات النقد والاحتكار، من دون تصحيح الأجور أو أقلّه بدل النّقل كما وعدت.

 في عهد حكومة "معاً للإنقاذ" كلٌّ يغنّي على ليلاه، فيما المؤسسات تتهاوى والناس يموتون من الجوع والظلمة والصقيع. 

 
 
 
 
لارا الهاشم ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout