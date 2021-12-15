الجمهورية: مستجدات فيروس كورونا

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الجمهورية: أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1474 إصابة جديدة (1447 محلية و27 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 وحتى الان 692315. كذلك سجل التقرير 13 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8873.

الى ذلك أكدت شركة «فايزر» اليوم، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يخفف بنسبة 90 في المئة احتمال الوفاة من الإصابة بالفيروس لدى الأشخاص المعرّضين للخطر، وذلك في حال أخذت الحبة في الأيام الأولى التي تلي ظهور أعراض المرض، بحسب الاختبارات السريرية، حسبما افادت «وكالة الصحافة الفرنسية».