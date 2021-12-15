عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 كانون الأول 2021

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الأخبار: «حماس» في عَقْدها الرابع: المقاومة عصيّة على التدجين

سويسرا بدأت تسليم لبنان مستندات تخصّ التحقيقات حول سلامة | عون: أيّ مساعدة لا تمر بالدولة رشوة انتخابيّة



ميقاتي وخليل وسلامة: خسائر إضافية للناس بحجة لجم الدولار





الديار: عون يصعّد: لجلسة وزارية ولو قاطعوها وثمة ما يقال عن العلاقة مع حزب الله

الدولار يقترب من حدود ال٣٠ ألفا والشارع يغلي والامن على المحك!

علي حسن خليل موقوفا الشهر المقبل؟

نداء الوطن: لبنان في "الثلاجة الدولية"... والمساعدة الخليجية مشروطة بالإصلاح وحصر السلاح

عون يحشر ميقاتي و"حزب الله": "يا روح ما بعدِك روح"!

البناء: بوتين متمسك بضمانات تجميد الناتو… وإيران متمسكة بالحفاظ على أجهزة الطرد / القمة الخليجية تتبنى المطالب السعودية من لبنان… واستعدادات لتتويج بن سلمان ملكاً / الدولار يلامس الـ30000 ليرة… وسلامة يعلن إجراءات للسيطرة على سعر الصرف /



اللواء: «لعنة الدولار»: سباق عاصف بين الترقيع والتجويع!

عون في مكاشفة قبل أشهر من العودة إلى البيت: حزب الله أخطأ والمجلس الدستوري سيقبل الطعن

النهار: الانهيار يتدحرج وإجراءات مالية رهن الإختبار





الجمهورية: الدولار يلتهم الليرة ولا معالجات

l'orient le jour: La livre libanaise dans une nouvelle phase de dérapage contrôlé