أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول أوروبي إن التصعيد الأميركي حول أوكرانيا منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة الضغط للحصول على تعهد موثق من حلف الناتو بالامتناع عن ضم أي من دول أوروبا الشرقية

خفايا

تؤكد مصادر سياسية أن الضغط بسعر الصرف منصة سياسية لفرض التراجع عن الشروط التي وضعها الثنائي لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء حول إصدار موقف من تجاوزات القاضي طارق بيطار ودعوة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لمعالجتها

نداء الوطن: خفايا

لم ينشر موقع قناة المنار كل كلام الشيخ نعيم قاسم يوم السبت 11 كانون الأول خلال احتفال ‏العباءة الزينبية الذي أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" واقتطع من حديثه بعد كلامه عن لبنان الذي يريده العبارة التالية: "من أراد التحق به ‏ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر. أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط ‏بوطن يجب أن يرتبط به سيداً حراً مستقلاً".

توقيف عدد إضافي من أهالي عرب خلده سيؤثر سلباً على جهود التسوية التي كانت تحصل بينهم وبين "حزب الله" برعاية مديرية المخابرات، بعد عقد اجتماعات عدة في أحد مراكز المخابرات للبحث في تفاصيل فك الإشتباك التي تتعلق بالموقوفين والمتهمين وبقطع طريق خلده.

لم تقدّم الأجهزة الأمنية أو القضائية اللبنانية بعد أي معلومات أو رواية حول التحقيق في الإنفجار الذي وقع في أحد مخازن حركة حماس في مخيم برج الشمالي، وبرز سؤال عما إذا كانت تولت التحقيق وهل تمّ السماح لها بذلك أم أنها مسألة تتجاوز السيادة اللبنانية؟





اللواء: أسرار

همس

تتنازع الإتجاهات في لبنان معلومات بعضها يتحدث عن تقدُّم في مفاوضات فيينا، وبعضها يشكك!



غمز

عادت مظاهر الطوابير تظهر، ولأول مرّة، بعد تأليف الحكومة أمام محلات الصيرفة أو في داخلها..



لغز

تكاد الإتصالات تنقطع بين مسؤول كبير ومرجع على خلفية ملاحظات تتراكم منذ أسابيع؟