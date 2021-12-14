منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط

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أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة يؤثر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى نهاية الأسبوع.



وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس ١٨٠٠ متر.



الخميس: غائم مع استقرار في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس ١٧٠٠م صباح الجمعة.



الجمعة: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ٧٠ كلم/س خاصة في الشمال، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠م وتلامس ١٦٠٠م ليلاً.