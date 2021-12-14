مديرية الأحوال الشخصية: يمكن للمواطنين التأكد من صحة بياناتهم بين 15 ك1 و1 ك2 للاقتراع في الإنتخابات المقبلة

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أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان، أنها "تعمل على نشر القوائم الانتخابية الأولية وتعميمها، حيث يستطيع الناخبون والناخبات التأكد من صحة بياناتهم عبر موقع المديرية العامة dgcs.gov.lb. كما يمكنهم الاتصال بالبلدية أو المختار أو بالخط الساخن 1766، وذلك تحضيرا للانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وبحسب قانون الانتخاب رقم 44/2017".



وأشارت إلى أنه "عملا بالمادة 33 المعدلة في القانون النافذ حكما رقم 8/2021، يمكن للمواطنين والمواطنات التأكد من صحة بياناتهم بين 15 كانون الأول 2021 والأول من كانون الثاني 2022 لكي يتمكنوا من الاقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة".