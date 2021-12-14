احتفاء بمئوية الكلية الحربية.. حلقة استثنائية عبر شاشة LBCI

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احتفاء بمئوية الكلية الحربية ، ستعرض حلقة استثنائية عبر شاشة LBCI العاشرة من مساء الخميس ١٦ كانون الاول ٢٠٢١ تنطلق بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومقتطفات توجيهية وطنية لقائد الجيش العماد جوزاف عون. الحلقة التي يقدمها الاعلامي ريكاردو كرم هي فكرة وتنفيذ الاعلامية اليان بولس واعداد الاعلامية ناتالي عيسى ومن اخراج جان حداد . تتضمن تقارير عدة عن الكلية والاهم انها تجمع في ساحة الشرف في حرم الكلية قادة الاجهزة الامنية اللواء عماد عثمان واللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا في حوار استثنائي من وحي المناسبة يهدف لترسيخ الوطنية في نفوس شباب لبنان وشاباته وليكن الوطن في قلبهم ووجدانهم اينما وجدوا.

هذه المناسبة التاريخية الوطنية توثّق وجود كيان لبنان القوي الذي ينطلق من الكلية الحربية الجامعة لكل اللبنانيين على عقيدة حبّ الوطن والولاء له مهما اشتدت الازمات.