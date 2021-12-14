مسؤولون من الفاتيكان في لبنان قريباً

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التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا، السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري.



اثر اللقاء، قال السفير سبيتري: "كان اللقاء وديا بعد زيارة الرئيس ميقاتي للفاتيكان ولقائه مع الأب الأقدس".



أضاف: "تطرقنا للمبادرة التي يمكن القيام بها سويا مع كل المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية لمساعدة لبنان في المجال الاجتماعي، وذلك من اجل مساعدة الفقراء والنظر في كيفية مساعدة المدارس، والمؤسسات الأخرى التي تعمل أيضا على مساعدة الفقراء".



وردا على سؤال عن امكان زيارة البابا فرنسيس لبنان قريبا، قال: "ان شاء الله، ولكن لن تكون قريبة جدا نظرا للمسائل العملية والتقنية، ولكن سيزور مسؤولون من الفاتيكان لبنان قريبا، وأتمنى ان نرحب بالبابا فرنسيس في لبنان السنة المقبلة".



كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير.