living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس بارد وأمطار وثلوج.. منخفض جوي من اليوم، وإليكم التفاصيل

14
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس1800 متر. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: منخفض جوي فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة يبدأ تأثيره تدريجيا اليوم على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى نهاية الأسبوع.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية )

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مساء ومن المتوقع ان تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/فجر الاربعاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس1800 متر.

الخميس: غائم مع استقرار في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1700 متر صباح الجمعة.

الجمعة: غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 70 كلم/س بخاصة في الشمال، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتلامس 1600 ليلا.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.
- الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س، تشتد لتقارب 55 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 30و 90%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,34
- ساعة غروب الشمس: 16,30

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout