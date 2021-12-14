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اللجنة التنفيذية للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية بحثت الأوضاع التربوية بحضور النائب طرابلسي

14
DECEMBER
2021
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شكرت اللجنة التنفيذية للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وجميع الذين تقدّموا بالتعازي وشاركوا بوداع الراحل القس الدكتور سليم صهيوني، الرئيس السابق للطائفة.
 
وطالبت اللجنة التنفيذية للمجمع الاعلى في اجتماعها برئاسة القس جوزف قصاب، وحضور النائب الدكتور ادكار طرابلسي، الدولة بالاسراع بدفع المساعدات الملحوظة في قانون الخمسمئة مليار، الذي أُقِّرّ أخيرا، وذلك لمساندة الاهل في المدارس الخاصّة ولحمايتها من التعثّر والسقوط.
 
وناقشت اللجنة التنفيذية ما يمكن عمله لدعم مدارس الطائفة الانجيلية للاستمرار بخدمتها التربوية في ظل الاوضاع القاهرة. واطلعت من النائب طرابلسي على قانون "الهوية التربوية" الذي تقدّم به وأُقرّ في الهيئة العامة للبرلمان، وفوائده باعطاء رقم مُوحّد لكلّ طالب مِمّا يوقف التزوير في القطاع التربوي، وتُساعد عبره الدولة اللبنانية جميع التلامذة فتُحقّق العدالة والمساواة بين مواطنيها الامر الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. وطالبت وزارة التربية والادارات المعنية بالاسراع بوضع المراسيم التطبيقية وتنفيذ القانون لئلا يبقى حبراً على ورق.
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