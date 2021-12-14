عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 كانون الأول 2021

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الأخبار: ابن زايد يطمئن بينيت: اسرائيل خيمتنا!

ملفّ التدقيق: نحو الادّعاء على سلامة؟



عون «يجمّد» البرلمان مقابل تجميد الحكومة





الديار: الدولار «يحلق» دون سقوف وعجز رسمي يواكب السقوط في «قعر الهاوية»

«الهوة» تتسع بين ميقاتي وحزب الله وباريس تواصل استفزاز الرئاسة الاولى

قلق من اهتزاز واسع لامن المخيمات..اسرائيل ترفع جهوزية «الجبهة الداخلية»؟

نداء الوطن: ماكرون لم يتصل به ودوكان لم يزره... هل تقاطع باريس عون؟

ميقاتي "يبنّج" الأزمة الحكومية و"يذبح بالقطنة" الخليجية!

اللواء: مهمة دوكان: المفاوضات مع الصندوق والكهرباء.. وبعبدا ليست على الجدول!

الرياض تشترط إبعاد الحكومة عن مساعدات «الصندوق الإئتماني».. ولا تقدّم في حلحلة عودة مجلس الوزراء

البناء: لافروف وعبد اللهيان للعودة إلى الاتفاق… وأوليانوف: التفاوض حول أجهزة الطرد / غريو: سلاح حزب الله قضية دائمة… لكنه ليس شرطاً للمبادرة الفرنسية- السعودية / بيدرسون يفتح للمرة الأولى رسمياً عودة النازحين السوريين من لبنان بتمويل أممي /

النهار: الدولار على مشارف الـ 30 ألف ليرة!



الجمهورية: الداخل مطوق سياسياً...وقضائياً

دوكان: تطورات إيجابية

l'orient le jour: À l’approche des fêtes, le Liban peine à attirer les touristes