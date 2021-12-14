أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر متابعة لمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني إن يوم غد الخميس سيظهر مستقبل التفاوض، وعليه يمكن تحديد مصير وجود جولة مقبلة أو فشل التفاوض. وربطت الأمر بموقف واشنطن من المقترح الروسي بإعلان العودة إلى اتفاق 2015 بلا إضافات، وترك المناقشات لما بعد العودة.

خفايا

تساءلت مصادر حقوقية عن توصيف لبنان الرسمي للتطبيع مع «إسرائيل» وفقاً لقانون المقاطعة، وهل يعني الموقف من نشاط المعارضة البحرانية أن انتقاد الحكومات المطبّعة صار من المحرمات؟ وإن لبنان دخل التطبيع من هذا الباب؟ وذكرت المصادر أن هذا المنع كان أحد بنود اتفاق 17 أيار.

نداء الوطن: خفايا

فوجئ العاملون في المشاريع المنبثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية باستثنائهم من المساعدات الاجتماعية التي سبق وأقرها مجلس الوزراء بالاضافة الى حرمانهم من بدل النقل، بذريعة ورورد رأي من وزارة المالية يعتبرهم من خارج مفهوم العاملين في القطاع العام.

نائب ماروني بقاعي التحق بتيار "المستقبل" لم يسجل له أي نشاط أو تصريح أو كلام منذ انتخابه وإعلان فوزه لا في مجلس النواب ولا في خارجه، وترجّح المعلومات أنه لن يتقدم بترشيحه مجدداً.



اللواء: أسرار

همس

تحدثت معلومات جهات على خط الاتصالات مع المسؤولين في عاصمة قريبة أنهم باتوا على جهوزية شبه تامة في تطبيق تفاهمات خط الغاز العربي..



غمز

يسعى نائب في تكتل اصطدم به على صعيد الترشح للانتخابات المقبلة، لمقابلة مرجع كبير قبل حسم خياراته الأخيرة..



لغز

تحوَّل موقف رئيس تيّار من 8 آذار لغزاً لجهة موقفه من التمثيل مجدداً في الحكومة القائمة، لدى خصومه وحلفائه..