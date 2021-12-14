الأنباء الكويتية: دوكان لـ ميقاتي: نريد توقيع العقد مع "صندوق النقد" قبل الانتخابات

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

باشر الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، محادثاته في بيروت، مستهلا لقاءاته بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبحث ما تحقق من الإصلاحات التي تحدث عنها بيان جدة، السعودي - الفرنسي، وما تعذر تحقيقه وكيفية تحقيقه.. من أجل إقالة عثرة لبنان الغارق في بحر من أزماته.

وشدد دوكان على وجوب إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وقال دوكان، خلال اجتماعه بميقاتي في السراي الحكومي بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، إن «الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع «مؤتمر سيدر».

وأعلن أنه «لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد».

وذكرت مصادر ان دوكان ابلغ ميقاتي انه يريد توقيع العقد مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة.