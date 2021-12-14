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نداء الوطن: ميقاتي يمارس سياسة "الذبح بالقطنة" مع "الحزب"

14
DECEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

إذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتصرف بما يرضي "حزب الله" عبر تبريد أرضية مجلس الوزراء و"تبنيج" الأزمة الحكومية ريثما يصار إلى "فك الاشتباك" نيابياً مع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أوساطاً مراقبة ترى أنه يُحسن في المقابل ممارسة سياسة "الذبح بالقطنة" مع "حزب الله" في ملف العلاقات مع دول الخليج العربي، مشيرةً إلى أنّ "عوارض الانزعاج بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بين أوساط "الحزب" من أداء ميقاتي، لا سيما على خلفية مجاراته الاحتجاج البحريني وذهابه بعيداً في التماهي مع الإدانة الخليجية لأداء "حزب الله" في لبنان والمنطقة".

وفي هذا السياق، اندرجت توجيهات رئيس الحكومة لوزارة العدل أمس بإرسال كتاب إلى النيابة العامة التمييزية "لاجراء التحقيقات الفورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة" بشأن عقد مؤتمر صحافي في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية "حزب الله" وتضمّن إساءات لمملكة البحرين، وذلك انطلاقاً من "حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات"، كما جاء في موضوع الكتاب، بالتوازي مع "بيان إسناد" من وزير الداخلية بسام مولوي أكد فيه "الالتزام الثابت بألا يكون لبنان ممراً للإساءة للبحرين أو إلى أي دولة من دول الخليج العربي، والحرص على متابعة الاجراءات التي بدأت مع الأجهزة الأمنية والهادفة الى منع كل إساءة أو تعرض لأمان المجتمعات العربية".

نداء الوطن
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