الديار: اللجوء السوري « حفلة تكاذب» ستسهم في ابقاء اللاجئين في لبنان؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لم يحمل مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون الى بيروت اي جديد حيال ازمة اللجوء السوري، ووصفت مصادر مطلعة على محادثاته مع الرؤوساء الثلاثة ما حمله معه بانه «حفلة تكاذب» اممية ستساهم في ابقاء اللاجئين في لبنان، فهو لم يقدم اي مقترح جدي يدل على تغيير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس، خصوصا ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل عبء النزوح، لكن الاولوية تبقى في مكان آخرحيث يستخدم هذا الملف في «ابتزاز» دول المنطقة الى حين التوصل الى تسوية شاملة من ضمنها الملف السوري.