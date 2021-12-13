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وعد من الوزيرة الفرنسية لشؤون الطاقة للوزير فيّاض!

13
DECEMBER
2021
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اختتم وزير الطاقة والمياه، الدكتور وليد فياض، اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا بلقاء نظيرته السيدة بربارا بومبيلي في مكتبها، حيث عرض لواقع قطاعي الطاقة والمياه في لبنان وللمشاكل التي يواجهانها.
كما شرح الوزير فياض الخطوات العملية الفورية التي تنوي الوزارة اتخاذها للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين، كما والمباحثات التي يقودها مع دول الجوار لمدّ لبنان بالغاز والفيول والطاقة.
واستعرض الجانبان أهمية تطوير مصادر إنتاج الطاقة البديلة ولاسيما من موارد مائية وشمسية وهوائية.
ووعدت الوزيرة الفرنسية لشؤون الطاقة والتحوّل البيئي بمتابعة المشاريع التي عرضها الوزير فياض مع كلّ من وزارتي المال والخارجية الفرنسيتين، مؤكّدةً على جهود فرنسا في مواكبة الإصلاحات التي تعتزم السلطات اللبنانية القيام بها، والتي من شأنها تشجيع الطرف الفرنسي على الانخراط قدماً في التعاون مع لبنان في مجالي الطاقة والمياه.
كما كان للوزير سلسلة لقاءات مع رؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الطاقة والمياه، منها السيد Hugh Bailey من شركة General Electric Power، والسيد Jérôme Lionet من شركة Saint Gobain-Pont à Mousson التي تعمل في مشاريع عديدة في قطاع المياه، أبرزها في سدّ جنّة وفي مشروع نهر الأولي لجرّ المياه إلى بيروت.
كما التقى الوزير فياض بالسيد André Graille، ممثّل شركة Poten الاستشارية والمتخصصة في مجال الغاز.
ويتابع الوزير لقاءاته غداً مع المسؤولين الفرنسيين من القطاعين العام والخاص.

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