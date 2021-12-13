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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": هل تستطيع الأزمة مهما اشتدّت ان تقتل اي حراك فكري وثقافي متبقّ؟

13
DECEMBER
2021
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مقدمة برنامج "ضروري نحكي":


يُقال: اشتدّي يا أزمة تنفرجي.. ولكن، هذا ما لا ينطبق على لبنان منذ سنتين إلى اليوم.
يُقال أيضا إنّ السبب هو تجذّر منظومة الفساد التي حكمت بعد إنتهاء الحرب، فتحوّل أمراء الميليشيات الى أرباب زمن السلم. فكان ما كان ووقع المحظور.
ليس من المفيد ان نجلد أنفسنا. يكفي ما فعله جلادونا بنا. ولكنّنا، وقد أدركنا حجم الوهم الذي غلّف يومياتنا لأكثر من ثلاثة عقود، مُطالبون اليوم بالوعي، لا شيء أكثر!
في زمن الأزمات، تتوالى المصائب وتكثر الحاجة الى متنفّس يمدّنا بالقدرة على الصمود ولو بالحدّ الادنى.
قد يقول البعض إنّ الفنون بأشكالها باتت ترفا. فكيف لشعب يعاني لتأمين معيشته ويجاهد للإستمرار، ان يفكّر بشراء كتاب أو تذكرة مسرح، أو أن تشغل باله الثقافة؟
ولكن هل تستطيع الأزمة مهما اشتدّت ان تقتل اي حراك فكري وثقافي متبقّ؟ وماذا لو فعلت، ماذا يتبقّى من مجتمع لطالما تغنّى بمزاياه، بانفتاحه، بثقافته، بحبّه للحياة وجبه الصعوبات؟
معقّدة هي حالتنا اليوم. فما نعيشه ليس فقط أزمة اقتصادية –مالية قاسية. هو تغيّر جذري في حال وطن وواقع شعب بأكمله. فهل يمكن أن يخرج سالما غير مُشظّى، من أقسى معركة في تاريخ لبنان الحديث؟
أسئلة كثيرة، تجول بين السياسة والفنّ والثقافة والمجتمع نحملها الى ضيفتنا الليلة، الفنانة المسرحية نضال الأشقر. لُقّبت بسيدة المسرح وارتبط اسمها بمسرح المدينة. فماذا يمكن أن تقدّم هذه الخشبة للناس اليوم وكيف لها ان تستميلهم، فتزيل عن أكتافهم بعضا من أحمال الحياة التي "دارت فجارت عليهم كثيرا".

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