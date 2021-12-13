living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عرضٌ مهم للبنان من شركة عالمية.. ماذا سيحصل بشأن الغاز؟

13
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين لبنان وفرنسا، يقوم وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، بجولة على ابرز المسؤولين الفرنسيين في القطاعين العام والخاص بناءً لدعوات سبق وتلقاها. 

واستهلّ فياض زيارته إلى العاصمة الفرنسية بلقاء جمعه مع السيد باتريك بويان، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "TotalEnergies"، وتناول اللقاء سبل تفعيل تواجد الشركة في لبنان.
واستعرض الجانبان دور الشركة في ملف التنقيب عن الغاز في لبنان، خاصةً في البلوك 9، وما يتطلّبه الأمر من استقرار في المنطقة. كذلك، شمل الحديث عرض الوزير لدورة التراخيص الثانية التي تمّ تحديد مهل تقديم العروض للمشاركة فيها في حزيران 2022.
وأكّد السيد بويان على جهوزية الشركة واستعدادها لتزويد لبنان بالبنى التحتية اللازمة لتخزين وتغويز الغاز السائل في لبنان كما وتأمينه لبلد الارز بناءً لإتفاقيات طويلة الامد، لافتاً إلى أن الشركة هي الثانية عالمياً في هذا المجال، ومشدّداً على أنّها تملك حالياً محطة عائمة كاملة الجهوزية وهي مستعدّة فوراً لوضعها قيد العمل.

واتفق الطرفان على أن تقوم "TotalEnergies" بدراسة فنّية ومالية أولية تمهّد لتقديم عرض شامل يتعلّق بإنشاء محطة تغويز عائمة (FSRU) في موقع محطة الزهراني كما وتزويدها بالغاز السائل، علمًا بأنّ الكميات المطلوبة تتراوح يين 650 مليون متر مكعب سنويًا للمحطة الحالية، ومليار واربعماية مليون متر مكعب سنوياً بعد انشاء محطة كهرباء اضافية.

‎وأكّد الجانب الفرنسي على اهتمامه بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة والمتجددة (شمسية وهوائية) وفي تعزيز حصّة الطاقات البديلة والمتجددة في إجمالي الطاقة المنتجة في لبنان، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سهلة وسريعة التنفيذ بالنسبة لشركة TotalEnergies، ووعد بالنظر في كيفية تنفيذها في ظل الصعوبة التي قد يواجهها لبنان في تأمين الضمانات المالية اللازمة لذلك وفي ضوء خطة زيادة التعرفة التي تعتزم وزارة الطاقة والمياه وضعها قيد التنفيذ. 

وفي ختام اللقاء، وعد السيد بويان دعم مبادرة سفارة لبنان في فرنسا، والتي تبناها الوزير فياض، بشأن انشاء تحالف من أجل الطاقة يجمع شركات فرنسية تعمل في لبنان بهدف تزويد مؤسسات رسمية، وعلى رأسها مدارس وجامعات عامة، بالطاقة الشمسية.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout