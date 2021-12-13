عرضٌ مهم للبنان من شركة عالمية.. ماذا سيحصل بشأن الغاز؟

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في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين لبنان وفرنسا، يقوم وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، بجولة على ابرز المسؤولين الفرنسيين في القطاعين العام والخاص بناءً لدعوات سبق وتلقاها.

واستهلّ فياض زيارته إلى العاصمة الفرنسية بلقاء جمعه مع السيد باتريك بويان، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "TotalEnergies"، وتناول اللقاء سبل تفعيل تواجد الشركة في لبنان.

واستعرض الجانبان دور الشركة في ملف التنقيب عن الغاز في لبنان ، خاصةً في البلوك 9، وما يتطلّبه الأمر من استقرار في المنطقة. كذلك، شمل الحديث عرض الوزير لدورة التراخيص الثانية التي تمّ تحديد مهل تقديم العروض للمشاركة فيها في حزيران 2022.

وأكّد السيد بويان على جهوزية الشركة واستعدادها لتزويد لبنان بالبنى التحتية اللازمة لتخزين وتغويز الغاز السائل في لبنان كما وتأمينه لبلد الارز بناءً لإتفاقيات طويلة الامد، لافتاً إلى أن الشركة هي الثانية عالمياً في هذا المجال، ومشدّداً على أنّها تملك حالياً محطة عائمة كاملة الجهوزية وهي مستعدّة فوراً لوضعها قيد العمل.





واتفق الطرفان على أن تقوم "TotalEnergies" بدراسة فنّية ومالية أولية تمهّد لتقديم عرض شامل يتعلّق بإنشاء محطة تغويز عائمة (FSRU) في موقع محطة الزهراني كما وتزويدها بالغاز السائل، علمًا بأنّ الكميات المطلوبة تتراوح يين 650 مليون متر مكعب سنويًا للمحطة الحالية، ومليار واربعماية مليون متر مكعب سنوياً بعد انشاء محطة كهرباء اضافية.



‎وأكّد الجانب الفرنسي على اهتمامه بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة والمتجددة (شمسية وهوائية) وفي تعزيز حصّة الطاقات البديلة والمتجددة في إجمالي الطاقة المنتجة في لبنان، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سهلة وسريعة التنفيذ بالنسبة لشركة TotalEnergies، ووعد بالنظر في كيفية تنفيذها في ظل الصعوبة التي قد يواجهها لبنان في تأمين الضمانات المالية اللازمة لذلك وفي ضوء خطة زيادة التعرفة التي تعتزم وزارة الطاقة والمياه وضعها قيد التنفيذ.



وفي ختام اللقاء، وعد السيد بويان دعم مبادرة سفارة لبنان في فرنسا، والتي تبناها الوزير فياض، بشأن انشاء تحالف من أجل الطاقة يجمع شركات فرنسية تعمل في لبنان بهدف تزويد مؤسسات رسمية، وعلى رأسها مدارس وجامعات عامة، بالطاقة الشمسية.



