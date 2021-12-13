تجمع المحامين في حزب الله يُعلق على ما حصل في قصر عدل بعبدا.. وهذا ما طالب به

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أصدر تجمع المحامين في حزب الله، اليوم الاثنين، بيانا جاء فيه:

وأثناء خروج الزملاء المحامين المكلفين حضور جلسة التحقيق في الشكوى المقدّمة من حزب الله ضد الدكتور فارس سعيد من قصر عدل بعبدا أقدم بعض الغوغائيين من جمهور المدعى عليه على التعرض للمحامين المذكورين حيث انهالوا عليهم بالسباب والشتائم على وقع الشعارات الطائفية حيث قاموا بملاحقتهم حتى موقف السيارات وتعرضوا لسيارة أحدهم.

ان تجمع المحامين في حزب الله يُهنئ الزملاء بسلامتهم ويُدين هذه التصرّفات الميليشياوية ويضعها برسم نقابة المحامين والقوى الأمنية ويدعو الى محاسبة المرتكبين المخلّين بالقانون.