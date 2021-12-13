إخبار امام التمييزية ضد قاطعي اشجار

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تقدم المحامون حبيب رزق، طانيوس حنين، رامي عيتاني ميلاد الأبرش وسنا الرافعي، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، في حق مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلأ او شريكا أو محرضا أو متدخلا بموضوع قطع الأشجار المعمرة داخل الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت من دون الإستحصال على الرخص المطلوبة وفق الأصول سندا لقانون البيئة الرقم 2002/444 وقانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان تاريخ 1939/7/8 ولقرار وزير الزراعة الرقم 433/1 تاريخ 2010/8/30 المتعلق بتنظيم قطع واستثمار الأحراج والغابات ومخالفة قانون الغابات الرقم 1926/275.

وطلب مقدمو الاخبار إحالة الفاعلين والمتورطين على المحاكم المختصة وإنزال أشد العقوبات في حقهم .