بوشكيان يُوقّع مذكرة تعاون بين "الصناعة" ونقابة الكيميائيين المجازين

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وقّع وزير الصناعة جورج بوشكيان مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة ونقابة الكيميائيين المجازين في لبنان للعمل سوية على تنفيذ القرار رقم 43/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 21/10/2021، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ووفد النقابة الذي تمثل بنائب الرئيس بلال دندشلي، أمين السر جهاد عبود، والأعضاء: زينة الحاج رياشي، جورج بدر، جاك يعقوب وإيلي يارد.

ويلزم قرار الوزارة أصحاب المصانع، التي تدخل في مصنوعاتها المواد الكيميائية، استخدام كيميائيين عبر توظيفهم للفئات الاولى والثانية او عن طريق التعاقد مع كيميائيين للفئات الثالثة والرابعة والخامسة وذلك بموجب القوانين المرعية الاجراء بهدف الحفاظ على السلامة العامة وابعاد المخاطر.



الوزير بوشكيان

وألقى الوزير بوشكيان كلمة ترحيبية، ثمّ أردف قائلاً: "لا يجوز بعد اليوم التفلت في العمل التصنيعي، والانتاج من دون ضوابط صارمة بحسب المواصفات والمعايير المطلوبة. وسيتم التعاقد مع الأخصائيين بحسب تصنيف المصانع بهدف عدم فرضِ تكاليف اضافية على أصحاب المؤسسات الصغيرة التي لا تتحمل توظيفات جديدة. هذا التدبير الجديد ينطلق من حرصِ الوزارة على أصحاب المصانع وعلى العاملين لديهم وعلى البيئة والصحة والسلامة العامة، فتأتي المنتجات مطابقة للمواصفات وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية".

وأكّد أن "التعاون مع النقابة ضروري ومهم، وهو فرصة لتأمين فرص عمل للمنتسبين إليها"، متمنيًا على "الصناعيين الالتزام بما يؤمن مصالحهم".