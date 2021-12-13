living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوشكيان يُوقّع مذكرة تعاون بين "الصناعة" ونقابة الكيميائيين المجازين

13
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقّع وزير الصناعة جورج بوشكيان مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة ونقابة الكيميائيين المجازين في لبنان للعمل سوية على تنفيذ القرار رقم 43/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 21/10/2021، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ووفد النقابة الذي تمثل بنائب الرئيس بلال دندشلي، أمين السر جهاد عبود، والأعضاء: زينة الحاج رياشي، جورج بدر، جاك يعقوب وإيلي يارد.

ويلزم قرار الوزارة أصحاب المصانع، التي تدخل في مصنوعاتها المواد الكيميائية، استخدام كيميائيين عبر توظيفهم للفئات الاولى والثانية او عن طريق التعاقد مع كيميائيين للفئات الثالثة والرابعة والخامسة وذلك بموجب القوانين المرعية الاجراء بهدف الحفاظ على السلامة العامة وابعاد المخاطر.


الوزير بوشكيان
وألقى الوزير بوشكيان كلمة ترحيبية، ثمّ أردف قائلاً: "لا يجوز بعد اليوم التفلت في العمل التصنيعي، والانتاج من دون ضوابط صارمة بحسب المواصفات والمعايير المطلوبة. وسيتم التعاقد مع الأخصائيين بحسب تصنيف المصانع بهدف عدم فرضِ تكاليف اضافية على أصحاب المؤسسات الصغيرة التي لا تتحمل توظيفات جديدة. هذا التدبير الجديد ينطلق من حرصِ الوزارة على أصحاب المصانع وعلى العاملين لديهم وعلى البيئة والصحة والسلامة العامة، فتأتي المنتجات مطابقة للمواصفات وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية".

وأكّد أن "التعاون مع النقابة ضروري ومهم، وهو فرصة لتأمين فرص عمل للمنتسبين إليها"، متمنيًا على "الصناعيين الالتزام بما يؤمن مصالحهم".
 

النقيب جبران
وألقى دندشلي كلمة رئيس النقابة نقولا جبران الذي اعتذر عن عدم الحضور لأسباب اضطرارية. وجاء في الكلمة: "تحية تقدير الى وزارة الصناعة لهذا الانجاز واتاحة الفرصة للاستفادة من الكيميائيين. وننادي بهذه المناسبة المسؤولين المعنيين أن يحذوا حذو وزارة الصناعة ويقوم كل واحد منهم بدوره المطلوب للافراج عن ملف النقابة وتحويلها الى نقابة الزامية في عداد المهن الحرّة الاخرى. كما نسألهم العمل على تحديث القوانين لتجاري البلدان النامية في مسيرة التقدم. ونتوجه الى اهلنا في المصانع ليمدوا يد العون ويلتزموا بقرار وزارة الصناعة ويقوموا بتطبيق القوانين ويفتحوا ابواب مصانعهم على مصراعيها لدخول الكيميائيين والعمل معهم على خطوط الانتاج والانطلاق الى آفاق جديدة من التحسين والتميّز ليكون لانتاجنا مركز الصدارة. وتأكدوا أن الكيميائي في نقابتنا سيؤدي دوره المطلوب منه وضمان ان تكون مصانعنا في صفوف الاوائل سلامة وجودة وبيئة".

عبود
وطلب عبود من المصانع المعنية بهذا القرار الاتصال بالنقابة خلال الدوام الرسمي على الرقم 518437/81. وأثنى بإسم الحاضرين على جهود الوزير بوشكيان وعلى مواكبة المدير العام للوزارة هذا المشروع منذ انطلاقته، وعلى جهود الكيميائية زينة الحاج رياشي التي عملت مع الوزارة خلال دراسة التفاصيل وثابرت جاهدة لانجاز مذكرة التعاون بما يتناسب مع متطلبات العمل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout