فتح: نرفض اتهامنا بما حصل في البرج الشمالي وهمنا الاكبر يبقى الحفاظ على مخيماتنا ووحدتنا الوطنية

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أعلنت قيادة حركة "فتح - إعلام الساحة اللبنانية" في بيان، أن "ما حصل في مخيم البرج الشمالي، مخيم الشهداء أمس، كان مؤلما ومؤسفا ومفاجئا خاصة أنه أدى إلى سقوط أربعة شهداء من المشاركين في التشييع إضافة إلى عدد من الجرحى، وهذا المشهد المأساوي هز أركان المخيم أمنيا وسياسيا واجتماعيا، لأنه وضع الجميع أمام مجموعة من التعقيدات والتحديات الأمنية، والمخاوف لدى أهالي المخيم المشاركين في التشييع".



ورأت أن "المخاطر الحقيقية برزت بوجه جميع الأطراف وهم يدفنون الشهيد، وهو ضابط مهندس من حركة حماس، والذي استشهد مباشرة بعد الانفجار الذي حصل في احد ملاجىء قاعة تابعة لحركة حماس، وفوجىء الأهالي بذلك في مخيم برج الشمالي، ولم يقع جرحى أو شهداء آخرون. وطالما أن القاعة تابعة لحركة حماس فهي معنية بأن توضح تفاصيل ما جرى وأبعاده للفصائل الفلسطينية حتى توضع الأمور في نصابها، وتعالج مخلفات الانفجار بما يطمئن الأهالي. وهذا ما كانت حركة فتح حريصة عليه حتى لا ينتشر الذعر في المخيم المكتظ بالسكان".



وأكدت الحركة أنها "كانت تدرك منذ بداية الحدث المؤلم أنها معنية وطنيا وفلسطينيا واجتماعيا وأمنيا بتشييع الشهيد الذي له تاريخ نضالي مشرف، وأنه ليس من مصلحتها السماح لأي طرف بإشعال نار الفتنة والخلاف، وإنما رأس الحكمة هو عقد اجتماع خاص لتنسيق الموقف بين كافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق على كافة الترتيبات والإجراءات بما يحفظ كرامة الشهيد، وبما يحمي ايضا أمن الجماهير التي احتشدت من مختلف المخيمات إكراما للشهيد، واحتراما لمن يمثلون الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية"، لافتة الى أنه "كان المفترض في الاجتماع المقرر لتنظيم عملية التشييع إن توضع النقاط على الحروف، وبالتوافق مع حركة حماس، وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني، والحفاظ على أرواح أبناء شعبنا، وان نضمن كفصائل إن يكون إطلاق النار فقط من الفريق المحدد والمتفق عليه احتراما لفلسطين، وللشهيد، واحتراما لشعبنا المشارك في التشييع".



وشددت على أنها "كانت دائما وما زالت وستبقى، الاحرص على أمن المخيمات، والاحرص على العلاقات الداخلية مع كافة الفصائل لأننا ندرك تماما بأن معركتنا الوطنية والأساسية هي ضد العدو الصهيوني والمستوطنين والمحتلين، ونرفض حرف النضال الفلسطيني وتشويهه بأن يصبح صراعا داخليا فلسطينيا، ونؤمن بأن أي إشعال للفتنة الداخلية والأحقاد الداخلية لا يخدم إلا العدو الصهيوني، ولذلك نحن منذ بداية الحدث المؤسف في البرج الشمالي رفضنا أن يكون الصراع أو الاتهام موجها إلى حركة فتح من أي طرف لأن حركة فتح هي الأم التي تجمع، وتتسامح، وتحاور، وترفض كل أشكال الفتنة الداخلية، وسيبقى همنا الأكبر الحفاظ على شعبنا الفلسطيني، وعلى مخيماتنا، وعلى وحدتنا الوطنية".



وأبدت الحركة أسفها وألمها لأن "هناك ناطقين رسميين من قيادة حماس تعمدوا توجيه الاتهام بإطلاق النار إليها، وهي كانت صريحة بأنها ستسلم كل من يثبت تورطه في عملية إطلاق نار يستهدف الآخرين، ويتم تسليمه إلى الدولة اللبنانية والأمن اللبناني ولا تسامح في هذا المجال لأن شعبنا اكبر من فصائلنا".