مكتب رئيس الجمهورية يصحح الخطأ الوارد حول اتصال الرئيس عون بالكاتبة اللبنانية الاصل ديما زين دو كليرك

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أوضح مكتب رئيس الجمهورية ان بالاشارة الى الموضوع اعلاه،

يهم مكتب الاعلام التوضيح انه ورد خطأ في خبر نشاط فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال الذي وزع بعد ظهر اليوم والذي تتضمن اتصال الرئيس عون بالكاتبة اللبنانية الاصل ديما زين دو كليرك لتهنئتها على نيلها الجائزة الكبرى للعام 2021 في المسابقة التي نظمها معهد العالم العربي في باريس، على كتابها " لبنان في حرب 1975-1990" الذي اعدته بالاشتراك مع الكاتبة الفرنسية ستيفاني مالساين، بينما الخبر الصحيح هي اعدته بالاشتراك مع الكاتب الفرنسي ستيفان مالساين Stéphane Malsagne .

فاقتضى التوضيح والاعتذار.