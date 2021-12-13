لبنان.. هكذا نجا ابن الـ 16 سنة من الموت!

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شهدت طريق الحسبة في مدينة صيدا حادث سير مروّع أدى الى صدم الفتى "م.أ" ونقله الى احد مستشفيات المنطقة.



وفي التفاصيل فان سيارة من نوع "هيونداي صدمت الفتى" " م.أ." ( 16 سنة) بعد خروجه من "معهد محمد زيدان المهني " على طريق الحسبة جنوب صيدا، وبعد توقف السيارة الصادمة وبينما كان الفتى لا يزال على الأرض، صودف مرور سيارة أخرى من نوع "رابيد " التي قامت بدورها بدهس الفتى عن غير قصد.



و جراء الحادثين أصيب الفتى بجروح متوسطة وحضر الى المكان مسعفو الصليب الأحمر اللبناني والجمعية الطبية الإسلامية ، وتم نقله الى مركز لبيب الطبي ، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث.