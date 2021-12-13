محادثات أمنية بين السعودية وإيران في عمان

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كشفت وكالة الأنباء الأردنية أن السعودية وإيران عقدتا جلسة حوار أمني في عمان على مستوى الخبراء تناولت إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين.



وقال دبلوماسي إيراني بارز لـ"رويترز" إن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي للدراسات الأمنية استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.



ولفت الدبلوماسي إلى أن ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا، مشددا من جهة أخرى على أن مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين.



ولم يرد تعليق بعد من السعودية على الحوار الأمني في عمان.



وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق.



وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.