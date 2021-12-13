مخزومي: إلى متى سنبقى خاضعين لسلطة المافيا والميليشيا؟

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غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتبا: "قضاء غب الطلب، هذا ما يفعله حزب الله! يحاول كف يد القاضي بيطار عن أكبر جريمة حصلت بالسلاح غير الشرعي ويقاضي فارس سعيد لجرأته وحريته. يقول لنا حزب الله: إما شريعة الغاب وإما حرب أهلية، لكننا نقول له: لن نرضخ ولن نستسلم قبل فرض قيام الدولة، دولة القانون وأن نكون جميعنا تحت سقفها."



وتابع: "وسؤالي للواء عماد عثمان ما الذي يمنعك من تنفيذ مذكرات التوقيف بحق الوزيرين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل؟ إلى متى سنبقى خاضعين لسلطة المافيا والميليشيا؟"