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برّي يوقّع هذه القوانين

13
DECEMBER
2021
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وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الثلاثاء الفائت بتاريخ 7-12-2021 في قصر الأونيسكو وأحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

 

يذكر أن مجلس النواب، عقد الثلاثاء الماضي, جلسة عامة، بدعوةٍ من الرئيس بري في قصر الأونيسكو، لدرس وإقرار 36 مشروعًا وإقتراحات قوانين مُدرجة على جدول الأعمال.

 

وتمّ إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.

 

كما تمّ إقرار إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

 

إضافةً إلى, إقرار مشروع قانون فتح اعتماد إضافي لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة "أوجيرو" بقيمة 350 مليار ليرة.

 

كما أُقرَّ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لكن لمهلة 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر.

 

وتمّ إقرار أيضًا, إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم لحامله والأسهم لأمر ( وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات)

 

وكذلك إقرار القانون الرامي إلى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية "Health club" وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

 

وتم إقرار إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

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