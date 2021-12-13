استعدّوا لمنخفض جوّي جديد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة مساء، ومن المتوقع ان تشتد ليل الثلاثاء/فجر الاربعاء وتكون مترافقة مع تقدم خلايا رعدية ناشطة تجاه السواحل اللبنانية.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق اليونان مصحوبا بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)



- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.



الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة مساء، ومن المتوقع ان تشتد ليل الثلاثاء/فجر الاربعاء وتكون مترافقة مع تقدم خلايا رعدية ناشطة تجاه السواحل اللبنانية.



الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق مع تدني درجات الحرارة التدريجي، ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لتلامس 1800 متر.



الخميس: غائم مع استقرار في درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع انفراجات واسعة خلال النهار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، مع تدني درجات الحرارة التدريجي ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لتلامس 1800 متر صباح الجمعة.



- الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80%

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:22 درجة.

- الضغط الجوي:762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,34

- ساعة غروب الشمس: 16,30