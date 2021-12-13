دوكان يباشر لقاءاته اليوم...

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وصل الى بيروت أمس الموفد الفرنسي المكلّف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان في زيارة رسمية منسّقة سلفاً أثناء الاتصالات التي جرت بين باريس وبيروت وغداة الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، للوقوف على حاجات لبنان والإطلاع على ما أنجزته الحكومة اللبنانية من قرارات تتصل بالإصلاحات الموعودة من الجانبين الفرنسي والدولي، ويعقد لقاءات مع المسؤولين الكبار وعدد من الوزراء المعنيين، للإطلاع على مصير خطة التعافي ومسار الإصلاحات.

وسيباشر دوكان لقاءاته اليوم، حيث يستقبله رئيس الحكومة في السرايا الحكومية عند الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك قبل ان يلتقي مجموعة من الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية وفي مقدمهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة تحضير ملف لبنان الى مفاوضات صندوق النقد الدولي متى استُؤنفت. كذلك سيلتقي في هذا الإطار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.