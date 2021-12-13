عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 كانون الأول 2021

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الأخبار: مفاوضات فيينا: تشدّد أوروبي و«نعي» إيراني

تغذية الكهرباء: سوريا جاهزة ومصر متعثّرة



معالجة موازنة الخارجية اليوم او إقفال السفارات





الديار: لبنان دخل «الحلقة المفرغة» اقتصادياً ومالياً ونقدياً... فما السبيل للخروج منها؟

هل لرفع دولار السحوبات المصرفية مسؤولية في ارتفاع دولار السوق السوداء؟

مسؤولية السياسات الحكومية… بالأرقام هذا حجم الإنفاق منذ التسعينات



البناء: مالي إلى فيينا لمواكبة التقدم في المفاوضات… وتلويح «إسرائيلي» بعمل عسكري / سورية تفتح الحدود البرية أمام اللبنانيين… واستجرار الغاز والكهرباء في خط النهاية / دوكان موفداً من ماكرون لتحريك الملف الحكومي تمهيداً لفتح التفاوض مع السعودية /







نداء الوطن: السلاح المتفلّت "واحد في المخيّمات وخارجها"

أكثرية اللبنانيين لـ"حزب الله": كفى!





اللواء: هل تصمد الحكومة أمام «الضغط المتفاقم».. ولماذا تتهرب بعبدا من الاتصال بنصر الله!

تحقيق رسمي لبناني بالإساءة للبحرين.. وردّ عنيف من الجميل على نعيم قاسم

النهار: انتكاسة خليجية "تَكمُن" للحكومة والبرج الشمالي بؤرة



الجمهورية: لا إختراقات متوقعة قبل نهاية السنة

الحكومة مؤجلة والتركيز على الانتخابات

l'orient le jour: MBS tente de rallier les pays du Golfe contre le Hezbollah