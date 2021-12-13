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أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 كانون الأول 2021

13
DECEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عسكرية روسية إن إندلاع حرب في أوكرانيا لإتسهداف مناطق الشرق المدعومة من روسيا سيودي إلى اجتياح معاكس للعاصمة، من دون أن تضطر روسيا لتدخل عسكري مباشر، وأن واشنطن تعلم ذلك، لكنها توهم الأوكرانيين والأوروبيين بخلاف ذلك لابتزاز موسكو عبر التصعيد.

 

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن المحقق العدلي يخوض معركة مهابته المعنوية عبر مذكرات التوقيف لضمان النجاح في تحويل أحد المدراء العامين الموقوفين إلى شاهد ملك يقبل تسجيل شهادة يتهم فيها حزب الله بالسيطرة على كل شيء في المرفأ وأن حملة حزب الله أوقفت مساراً بهذا الاتجاه.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
فوجئ مسؤول بارز بتسريب أجواء سلبية عن لقاءاته الأخيرة مع مسؤول كبير، بخلاف ما يحاوله الأول من إشاعة مناخات إيجابية للتخفيف من التداعيات اليومية للواقع الحكومي!

 


لغز
تساءل قطب سياسي عن خلفية قرار رئيس الجمهورية وقف التوقيع على المراسيم الجوالة، وعما إذا كانت ستسرّع عودة جلسات مجلس الوزراء أم ستزيد الأوضاع تدهوراً!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

لوحظ انتشار عدد من الشبان العاملين بمهنة الصيرفة غير المشروعة والسوق السوداء على الطرقات والتقاطعات في بيروت والضاحية الجنوبية من دون اي تدخل من الأجهزة الامنية.

 

نُقِل عن احد اعضاء المجلس الدستوري خلال لقاء اجتماعي انه يحاول اقناع مرجعيته السياسية بوجوب قبول الطعن بالقانون الانتخابي، موضحاً ان المادة 57 من الدستور واضحة لجهة وجوب توافر الغالبية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

 

يقال أن احد اعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان شكا من ان محاضر الاجتماعات ومقررات المجلس تكون جاهزة قبل انعقاد الجلسات وان حضورهم يكون شكلياً ودورهم يقتصر على التوقيع على القرارات الجاهزة، ولكنه لم يوضح لماذا عليه أن يوقع؟

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