نداء الوطن: الأضواء المحلية والعالمية تسلطت على السلاح غير الشرعي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تسلّطت الأضواء المحلية والعالمية أمس على واقع السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيمات إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالأمس في المخيم وأوقعت 4 قتلى وعدداً من الجرحى أثناء تشييع "حماس" أحد كوادرها المهندس حمزة ابراهيم شاهين الذي قضى بإنفجار الجمعة.

وسرعان ما اتهمت حركة "حماس" عبر وكالة "فرانس برس" عناصر من "الأمن الوطني التابع لحركة فتح بإطلاق النار على المشيّعين لدى وصولهم إلى مدخل المقبرة"، كما قال القيادي في الحركة رأفت مرة، غير أنّ "الوكالة الوطنية للإعلام" نقلت في المقابل عن قائد "قوات الأمن الوطني" في مخيم البرج الشمالي، طلال العبد قاسم، نفيه أن يكون مطلقو النار "من حركة فتح أو من قوات الأمن الوطني"، مبدياً "الاستعداد لأي تحقيق".