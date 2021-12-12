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" إمكانية الإغلاق الشامل".. ماذا كشف وزير الصحة؟

12
DECEMBER
2021
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زار وزير الصحة فراس الابيض مجمع السيتي مول- نهر الموت، حيث بدأ منذ الصباح ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا، وبعد جولة قام بها على مختلف القاعات.

والقى الأبيض كلمة قال فيها: "في الآونة الأخيرة لاحظنا أن عدد الإصابات بكورونا بدأ يرتفع وظروف المستشفيات صارت صعبة، لذلك ركزت وزارة الصحة في خطتها على تنشيط خطة اللقاح وتوزيعها لتشمل كل الأراضي اللبنانية، والحمد لله، فإن الماراتون الذي حصل نهاية هذا الاسبوع نجح بكل المعايير، حيث ارتفع أعداد المواطنين الذي قصدوا المراكز بشكل كبير، ونتمنى أن يبقى مرتفعا خلال الأسبوع وفي الحملات المقبلة، وهنا علينا أن نؤكد أن نجاح الحملة يعود للجهود الكبيرة التي بذلت في كل مراكز اللقاحات أن في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو المراكز المعتمدة، كمركز الصليب الأحمر في السيتي مول، وهو أكبر مركز لقاح في لبنان، والذي قام بتلقيح أكثر من ألفي مواطن امس واليوم وصل إلى ما يقارب الثلاثة الآف، وهنا لا بد من توجيه تحية للصليب الأحمر اللبناني الذي واكب كل ما قمنا به منذ بداية كورونا، إن عبر نقل المرضى أو في حملات اللقاح، وهذا ما يجعلنا نأمل بالوصول إلى مناعة مجتمعية كبيرة ونحمي مجتمعنا".

اضاف ردا على سؤال: "في الماضي كان يصل العدد الى 17000 أو 18000، البارحة وصلنا إلى 35000، اليوم وصلنا حتى الآن إلى 24000 والإعداد ستزداد ويبقى الهدف الأساسي الوصول إلى حماية مناعية في المجتمع" .

وعن اوميكرون قال: "لقد اكدنا وجود حالتين، وهناك أكثر من ست حالات نحاول تأكيدها عبر المختبرات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والواضح أن اوميكرون ينتشر في كل البلد، لكن كل الدراسات تؤكد أن اللقاح يؤمن نسبة حماية عالية، وهذا يتطلب سرعة في أخذ اللقاح، لان وضع المستشفيات صعب".

وقال: "أن النسبة العالية من الموجودين في العناية الفائقة هم من غير الملقحين أن في لبنان أو في كل دول العالم".

وعن إمكانية الإغلاق الشامل اجاب: "مع الإقبال المتزايد على اللقاح، نتمنى ألا نصل إلى ذلك، لان البلد لا يتحمل ذلك لا نفسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا تربويا، لكن يبقى القرار الأخير للوضع الوبائي الذي اتمنى الا يتطور".

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