living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امام اللبنانيين خياران لا ثالث لهما..

12
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ازاء الواقع المأزوم، غير المسبوق في تاريخ لبنان، امام اللبنانيين خياران لا ثالث لهما:

الخيار الاول هو الاحباط، ونتيجته الطبيعية الاستسلام للأوضاع السيئة لتتحكم بمسار الامور على مستوى الحياة الشخصية للأفراد والعائلات، والحياة الوطنية للجماعات والمجتمع.


اما شروط هذا الخيار، فمتوفرة، واهمها الاخبار السيئة التي تتوالى يوميا عن انسداد الافق السياسي بفعل استحالة انعقاد مجلس مجلس الوزراء وخنق العدالة من خلال اقحامها بالسياسة، عدا عن الفوضى المنظمة والتخبيص المتعمد في موضوع الدولار والوضع المعيشي.


اما الخيار الثاني المتاح للبنانيين، فهو المواجهة، انطلاقا من المنطق القائل بأنك اذا خضت معركة قد تخسر او تربح… اما اذا لم تخضها، فأنت خاسر حتما. والمواجهة المطلوبة ليست فكرة في الهواء، بل استحقاق سياسي هو الانتخابات النيابية التي ستحصل على الارجح في ايار المقبل.


والشروط التي يجب ان تتوفر للنجاح في خيار المواجهة في يوم الانتخابات النيابية ثلاث:
الشرط الاول، التخلص من العادات والتقاليد السيئة التي غالبا ما ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، كالتصويت لقاء خدمة خاصة ولو مخالفة للقانون، او في مقابل رشوة مالية، وفي هذه الايام قد تسمى مساعدة، او انطلاقا من ولاء اعمى لزعيم، ولو كان مسؤولا مع غيره عن الانهيار بفعل ثلاثة عقود امضاها هو وازلامه في مختلف مراكز الحكم.


اما الشرط الثاني للنجاح في المواجهة الانتخابية، فهو التصويت الموضوعي لا الانتقامي او المبني على حملات اعلامية واعلانية وسياسية ممولة ومنظمة… تصويت يأتي بعد فحص ضمير سياسي ومراجعة للمرحلة الماضية برمتها، منذ الطائف وحتى اليوم، وانعاش الذاكرة حتى لا يكون النسيان حليف الفاسدين والمجرمين والمخربين. ففي جميع المحطات المفصلية على مدى ثلاثين سنة واكثر، ثمة من كان ينبه ويحذر ويصارح، وهناك في المقابل من كان يغش ويكذب ويتمسكن، والمحطات كثيرة جدا، ولا يجوز تناسيها عند التصويت.


ويبقى الشرط الثالث والاخير للنجاح في المواجهة، هو الاقدام لا الاحجام، من خلال المشاركة الكثيفة في صنع مصير الوطن وترجيح كَفة الاصلاحيين الفعليين لا الطارئين او المتنكرين في مجلس النواب، والاهم عدم السماح للشخصيات والقوى السياسية المرتكبة بركوب الموجة الشعبية الناقمة على الاوضاع المعيشية لتعزز مكانتها السياسية على حساب من يواجهها ويقاومها بشراسة منذ سنين.


بهذه الشروط الثلاثة، تنجح المواجهة، ومن دونها احباط دائم وهجرة اكيدة من شؤون الوطن، وحتى من ارضه، ونكران لتضحيات شهداء كثيرين، نستذكر منهم اليوم اللواء البطل فرنسوا الحاج والنائب والصحافي-الرمز جبران تويني.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout