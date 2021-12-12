مدير عام الزراعة بحث في فرنسا مجالات التعاون الزراعي بين لبنان وفرنسا

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تلبية لدعوة وزارة الزراعة الفرنسية ، قام مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود يرافقه مدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم ورئيس مصلحة التصدير والاستيراد البيطري باسل البزال ورؤساء مراكز الحجر الصحي البيطري في مرفأ بيروت والعبودية والمصنع بزيارة المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية في charles de gaules و Marseille و Certes واطلعوا على الاجراءات والمعايير المعتمدة على التصدير والاستيراد وذلك لتطوير الاجراءات المعتمدة على المرافئ اللبنانية للتلاءم مع المعايير الاوروبية ، واختتمت الجولة بزيارة وزارة الزراعة الفرنسية واجتمع مع المدراء العامين بحضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وفرنسا خاصة في مجالات سلامة الغذاء والتعليم الزراعي والتصنيع الزراعي والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية والارشاد الزراعي وتطوير سلاسل الانتاج وجرى تقييم مشروع التوأمة بين وزارة الزراعة اللبنانية ووزارة الزراعة الفرنسية ووزارة الصحة الايطالية والاتحاد الاوروبي في مجال الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية .وفي ختام الاجتماع شكر مدير عام الزراعة لويس لحود فرنسا على دعمها المتواصل للقطاع الزراعي في لبنان ووزارة الزراعة الفرنسية على تعاونها الدائم مع وزارة الزراعة اللبنانية في مختلف المجالات