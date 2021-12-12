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الصحافية صفاء درويش رئيس التيار الوطني جبران باسيل ذكي جداً

12
DECEMBER
2021
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وصفت الصحافية صفاء درويش رئيس التيار الوطني جبران باسيل بالذكي جدًا وذلك لحسن ادارته وقياده لحزب سياسي غير عقائدي يجمع محازبين من أقصى اليمين مع آخرين من أقصى اليسار.
واعتبرت درويش في لقاء صحفي أن الاحزاب العقائدية والتي تملك تمويلًا كبيرًا يمكن ان يقودها أي مدير مدرسة، معلّقةً على أداء الوزير باسيل بالقول "يلي عملو ما حدا بيعملو رغم صعوبة ادارة حزب دون تمويل خارجي وجامع لليسار واليمين.
وعن الحملات التي يتعرض لها رئيس التيار الوطني الحر اعتبرت أن قوّته تدفع بأخصامه لتمويل حملاتٍ ضدّه ضاربةً المثال بالنائب المستقبل سامي الجميّل الذي لا يتعرّض لهكذا حملات كونه لا يشكّل خطرًا على أخصامه.

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