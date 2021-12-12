حمدان : هل هذا انتداب دولي ام تعدٍّ عظيم خطير على الدستور ..

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

‏اما التشدق بحماية الدستور من المعتدين عليه، فأنتم ما تركتم حرف فيه الا واستخدمتموه لمصالح شخصية مذهبية طائفية ..

حتى اصبح ركاماً و دفتر من دفاتر نفاقكم، تشهرونه في صراعاتكم ضد بعضكم البعض ..

وترمموه اذا ما اتفقتم على النهب والسرقة و توزيع المغانم ..

ونهبكم المليارات باسم طوائفكم و الحروب المقدسة، في الدفاع عن كانتونات مذاهبكم، أصبح بمفهومكم الذي ترددونه "هيدا لبنان" تطبيقاً للدستور ..

آخر مآثركم تأليف حكومة لبنان في خارجية فرنسا، وتفجيرها بعد شهر و انتم الادوات لمشارق الدنيا ومغاربها ..

هل هذا انتداب دولي ام تعدٍّ عظيم خطير على الدستور ..

وهمجيتكم في تهشيم بعضكم كالسعادين في سرقة حقل موز، واتفاقكم في حماية رياض سلامة مدمر النقد اللبناني عن سابق تصور وتصميم ..

هذا غيض من فيض نفاقكم الدستوري ..