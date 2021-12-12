أبو شرف: لإبعاد اليد السياسية عن الوكالة الوطنية للدواء

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اكد نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف أنه على الطبيب والمواطن، وكل العاملين في القطاع الصحي، إبعاد اليد السياسية عن الوكالة الوطنية للدواء، والعودة لأخلاقنا، وإن قمنا بالعمل بطريقة علمية، يمكن أن تضبط الوضع".

ولفت، في حديث ل"أل بي سي"، إلى أن وزارة الصحة? تعمل بقوة لكي تؤمن أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، وهي تتأمن على ما يبدو، ويتم فتح ورقة للمريض عبر طبيبه، للأدوية التي يحتاجها"، مشيرًا إلى أن "الدواء الاساسي، إن لم يكن موجودًا، لا يمكننا أن نعمل".

وذكر أبو شرف، حول هجرة الأطباء والممرضين، أن "الظروف الاقتصادية التي نعاني منها، أدت أن يهاجر أطباء من الكفاءات العالية، والمشكلة في الممرضين مماثل، وكثرة العدد في القطاع الصحي، تمكن من أن يغطي النقص".