الجيش: توقيف تاجر أسلحة في الكيال- بعلبك

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكيال ـ بعلبك المواطن (خ.ن)، لإقدامه على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وضبطت في منزله كمية من الأسلحة والذخائر وعتادا عسكريا ورمانات يدوية.