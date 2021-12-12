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الابيض من مستشفى الراسي: لزيادة المناعة المجتمعية عن طريق اللقاح

12
DECEMBER
2021
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 تفقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد حضرين والطاقم الطبي والتمريضي والجهاز الاداري ورئيسة شبكة عكار للتنمية نادين سابا.
 
وجال الابيض متفقدا سير عملية التلقيح لماراثون فايزر، ونوه بمشاركة المواطنين الكثيفة والتنظيم الراقي. وقال:  "أعداد الاصابات بكورونا تتزايد، ويوميا نرى دخول أعداد كبيرة من المواطنين الى المستشفيات، وهذا أمر مقلق وخصوصا وضع المستشفيات  في ظل الظروف التي نمر بها، لذلك فإن أفضل طريقة لحماية أنفسنا هو زيادة المناعة المجتمعية من طريق اللقاح. لذلك كانت الحملة التي بدات بالامس وكان الاقبال جيد جدا، واليوم ما نشاهده أن أعداد المواطنين الذين يريدون التلقيح كبيرة، والذي لفتني التنظيم المميز، وهذا ما يريح المواطنين ويجعلهم يتلقون اللقاح بطريقة منظمة". 
 
وهنأ الابيض خضرين والفريق الطبي والتمريضي والمشاركين المتطوعين من المجتمع المدني.
 
واضاف: "محافظة عكار تهمنا، لان نسبة التلقيح فيها متدنية، ويهمنا أن نرفع هذه النسبة بسرعة قبل وصول المتحور الجديد".
 
وردا على سؤال، حول الخوف من انتشار المتحور، قال: "الارقام ستزيد في لبنان كبقية البلدان، لذلك يهمنا أن نسرع ونزيد المناعة المجتمعية". 
 
وحول دعم القطاع الصحي، قال: "اتفقنا مع البنك الدولي الذي رفع نسبة التعرفة التي تتقاضاه المستشفيات من وزارة الصحة
ب3 أضعاف ونصف الضعف، وتحدثنا مع دولة الرئيس عن العاملين بالمستشفيات الحكومية لناحية مساواتهم بالعاملين بالادارة العامة وضرورة شمولهم المساعدة الاجتماعية وزيادة بدلات النقل".
 
وقال: "برأيي هذا لا يكفي هنالك دعم  من المفروض ان ياتي للمستشفيات، وحاليا هناك قرض من البنك الاسلامي للتنمية".
 
وتابع: "بالنسبة الى مستشفى الراسي فقد اعطى نموذجا مميزا في منطقة عكار وهو بادر الى فتح أقسام كورونا وزاد من قدرته الاستيعابية وهذا امر جيد جيدا".
 
بعد ذلك، جال الابيض في أقسام المستشفى واستمع من مديره على مشاكله.

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