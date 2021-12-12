living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلام زار وزارة الخارجية الأميركية: الحكومة مصممة على إخراج لبنان من أزمته واستعادة الثقة الدولية

12
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن "الحكومة مصممة على إخراج لبنان من أزمته الحالية"، مشددا "الرغبة في تمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية واستعادة الثقة الدولية".

كلام سلام جاء في سياق لقاءاته في واشنطن، حيث زار وزارة الخارجية الأميركية، والتقى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى Ethan Goldrich، مدير مكتب المشرق Steven Butler، مدير الشؤون المالية والمسؤول عن مكتب الاقتصاد في وزارة الخارجية Greg Schiffer، كبيرة مسؤولي مكتب لبنان Sarah Saperstein، المساعد الإداري Carlos Dejuanna. وحضر أيضا القائم بأعمال السفارة اللبنانية وائل هاشم والسكرتير سوسن عواد.

ولفت الى أن "كامل الجهود تنصب حاليا لوقف الانهيار الاقتصادي والبدء بالتعافي، ووقف التضخم".

وأوضح أنه التقى العديد من سفراء الدول المؤثرة والمانحة.

وتحدث عن لقائه بالسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا حيث تباحثا بالدعم الاقتصادي الأميركي للبنان.

كما أشار إلى أنه شارك في الاجتماعات التي عقدها في بيروت قبل أسبوعين أعضاء من الكونغرس الأميركي عادوا بانطباع إيجابي.

وتحدث عن "الخرق الإيجابي الكبير الذي حصل أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة للسعودية والاتصال الهاتفي الذي حصل بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي يغير مجرى الأمور، حيث شدد على أهمية استعادة أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout