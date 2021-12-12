"كتل هوائية باردة".. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.

وجاء في النشرة:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجاً بمنخفض جوي يتمركز فوق اليونان مصحوبا بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس متقلب وماطر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية) .

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة تتساقط امطار متفرقة مساء ومن المتوقع ان تشتد ليل الثلاثاء/فجر الاربعاء وتكون مترافقة مع برق ورعد.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق ومع تدني درجات الحرارة التدريجي يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لتلامس 1800 متر.